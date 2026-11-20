Президент подчеркнул историческую роль православия для страны.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Путин рассказал, что каждый день молится за Россию и ее народ
Президент России Владимир Путин ежедневно молится за страну и ее жителей. Об этом он заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», посвященного 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», — поделился российский лидер.
Путин также отметил значение Русской православной церкви для страны. По его словам, она сыграла уникальную роль в формировании русской нации и становлении российской государственности.
Документальная картина Эмира Кустурицы рассказывает об истории русского православия, его значении для общества и современных духовных вызовах.
Для создания фильма международная команда провела съемки в разных странах. Авторы записали интервью с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, патриархом Антиохийским Иоанном и патриархом Сербским Порфирием. В проекте также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, народный артист РСФСР Никита Михалков и другие известные деятели.
Показ документального фильма «Наше крещение. Предстоятель» запланирован на Первом канале в 18:40.
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