Путин призвал украинцев переходить на общую сторону истории

Президент России Владимир Путин заявил, что украинцам следует думать о будущем своих детей и объединять усилия с Россией. Об этом он заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», посвященного 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам российского лидера, нынешнее противостояние он связывает с попытками внешних сил ослабить Россию и использовать принцип «разделяй и властвуй». Путин подчеркнул, что, по его мнению, такая политика не отвечает интересам Украины.

Обращаясь к украинцам, президент призвал их, несмотря на происходящие сейчас трагические события, смотреть в будущее и учитывать интересы своих детей.

«Надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе. В том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей», — сказал Путин.

Он также предложил украинцам перейти на сторону России.

«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», — подчеркнул президент.

В интервью Кустурице Путин также рассказал о своей религиозной жизни. Российский лидер заявил, что ежедневно молится за Россию и ее жителей. Говоря о роли Русской православной церкви, Путин отметил ее значение в истории страны. По его словам, церковь сыграла уникальную роль в формировании русской нации и становлении российской государственности.

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