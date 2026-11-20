Жителям столицы осталось недолго тосковать по предновогодней атмосфере.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода 21–23 ноября в Москве будет облачная с осадками
В Москве 21–23 ноября ожидается облачная погода с осадками и постепенным понижением температуры. Причем ночью 22 ноября возможны заморозки и гололедица. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
В субботу прогнозируются небольшие осадки, местами — снег и мокрый снег. В ночные часы столбики термометров покажут от плюс двух градусов до плюс четырех градусов, а днем температура поднимется до уровня от плюс трех до плюс пяти градусов. Ветер с южных направлений будет достигать от пяти до десяти метров в секунду.
В воскресенье, 22 ноября, похолодает. Ночью ожидается от минус одного до плюс одного градуса, а днем воздух прогреется до плюс двух градусов. Местами пройдут небольшие осадки, в темное время суток на дорогах возможно образование гололедицы. Юго-западный ветер сохранит скорость от пяти до десяти метров в секунду.
В понедельник, 23 ноября, ночная температура опустится до уровня от минус четырех до плюс одного градуса, а днем ожидается показатель от минус двух до плюс трех градусов. Небольшие осадки продолжатся, а юго-западный ветер ослабеет до восьми метров в секунду.
Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец подтвердил, что ждать снегопад и гололедицу в столице стоит уже на выходных. По словам метеоролога, причиной ухудшения погоды станет североатлантический циклон с атмосферным фронтом.
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