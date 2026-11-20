Ставка по семейной ипотеке в Москве с 1 октября 2026 года составила от 4 до 12%

С 1 октября 2026 года изменились условия программы «Семейная ипотека», включая размер льготных ставок и срок их действия. Заемщики, оформившие кредит более чем на 15 лет, могут столкнуться с существенным увеличением ежемесячных платежей. Подробнее — в графике 5-tv.ru.

В большинстве регионов ставка зависит от количества детей и составляет 2% для семей с пятью и более детьми, а также до 10% для семей с одним ребенком.

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки выше — от 4% до 12%.

Льготная процентная ставка, по словам эксперта, действует в течение первых 15 лет ипотечного кредита. Начиная с 16-го года банк может пересмотреть ее в сторону увеличения, при этом максимальный срок ипотеки составляет 30 лет.

При кредите на шесть миллионов рублей под десять процентов годовых первоначальный ежемесячный платеж составит около 52,7 тысяч рублей. Если через 15 лет ставка увеличится до 19%, платеж, по расчетам эксперта, может вырасти до 82,5 тысяч рублей.

Для семей с ребенком-инвалидом и заемщиков, оформляющих ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, предусмотрена льготная ставка 6%.

Кроме того, с 1 февраля 2027 года в России планируют увеличить материнский капитал. Выплата на второго ребенка впервые превысит миллион рублей. Индексация также затронет семьи, которые ранее получили сертификат, но еще не успели воспользоваться всей суммой.

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