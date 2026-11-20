Выращивать бананы в российских теплицах технически возможно, но массовым такой продукт вряд ли станет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доктор экономических наук Леонид Холод. По его мнению, главный вопрос — не технология, а себестоимость.

Почему бананы в России — дорогое удовольствие

По словам экономиста, вывести производство бананов в теплицах на юге страны на промышленные объемы в принципе реализуемо. Технически их можно вырастить даже дома при определенных условиях. В царской России бананы и ананасы выращивали в оранжереях Петербурга. Другой вопрос — сколько такая продукция будет стоить.

Холод отметил: бананы очень чувствительны к влажности и температуре. Эти показатели должны быть ровными, что труднодостижимо даже в субтропической зоне в Сочи, не говоря уже о других территориях. В Краснодарском крае во многих местах бывают заморозки, в Ставропольском крае тоже.

«Поэтому все условия придется создавать искусственным путем — обогрев, освещение, увлажнение. А это стоит больших денег», — говорит эксперт.

Сколько будут стоить тепличные бананы

По оценкам экономиста, тепличные бананы окажутся значительно дороже импортных, которые выращивают в природных условиях и везут в Россию. Скорее всего, они будут стоить даже больше, чем огурцы из теплиц в зимнее время, потому что банан куда чувствительнее к климату.

Почему бананы внесли в список сельхозпродукции

Внесение правительством бананов в список сельскохозяйственной продукции Холод назвал логичным шагом, поскольку их начали выращивать в стране. Если что-то культивируется в товарных целях, оно должно быть в этом списке, отметил он. Но из-за цены вряд ли эта продукция станет в России массовой, уверен экономист.

«Возможно, эти бананы найдут своего потребителя и займут какую-то нишу. Может быть, кому-то понравится именно их вкус, или кто-то принципиально захочет покупать именно российские, а не эквадорские или вьетнамские. Но в целом это выглядит как эксперимент: я не думаю, что они составят реальную конкуренцию импортным. К тому же никто пока не знает, все ли нюансы учтут производители: можно упустить один небольшой параметр, и урожайность в итоге будет сильно ниже. А это дополнительно увеличит себестоимость», — резюмировал собеседник.

В июле прошлого года правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую переработку которой осуществляют отечественные аграрии, научные и образовательные организации. В том же году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказывал, что первый урожай бананов из региона можно будет попробовать уже в 2027-м. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре прошлого года сообщила на форуме «Биопром», что в РФ начинают строить первую теплицу для бананов. Сейчас, помимо Ставрополья, известно о подобном эксперименте в Сочи.

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