В Брянской области приняли закон о запрете продажи вейпов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук на своем канале в мессенджере МАКС.

«Пятилетний запрет на розничную продажу электронных систем для курения — вейпов — и жидкостей к ним вводится в Брянской области с 1 марта 2027 года. Решение принято сегодня Брянской областной думой», — проинформировал глава субъекта.

Он добавил, что данное ограничение вводится, чтобы сократить потребление никотиносодержащей продукции среди жителей региона и укрепления принципов здорового образа жизни. Кроме того, этот запрет направлен на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних. Ведь согласно исследованиям, каждый четвертый подросток курит вейп. Такая привычка негативно сказывается на дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой системах.

Губернатор подчеркнул, что запрет касается граждан всех возрастных категорий.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет субъектам страны вводить временный, сроком на пять лет, запрет на продажу подобной продукции. Такие ограничения уже приняли 20 регионов России.

Ранее запрет на продажу вейпов ввели в Санкт-Петербурге. Депутаты Законодательного Собрания единогласно поддержали данный законопроект. Кроме того, такие же меры были утверждены и в Ленинградской области.

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