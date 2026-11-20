Психолог Кулешова: привычки к вредному поведению говорят о скрытых проблемах

Человек может осознавать последствия саморазрушительного поведения, но продолжать действовать по привычному сценарию. Обещание лечь спать пораньше снова заканчивается ночным просмотром соцсетей, а попытка отказаться от сладкого — очередным десертом после тяжелого дня. Человек прекрасно понимает, что поступает себе во вред, но раз за разом повторяет одни и те же ошибки. И дело не обязательно в слабой силе воли. Почему так происходит, объяснила психолог Ольга Кулешова в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, наш мозг привык экономить силы. Если человек регулярно совершает одно и то же действие в похожих обстоятельствах, со временем оно становится автоматическим. Благодаря этому не приходится каждый раз задумываться над привычными вещами. Однако точно так же закрепляются и вредные привычки.

Работает этот механизм по простой схеме: сигнал, действие и награда. Например, после напряженного дня человек испытывает стресс, тянется за сладким и на время успокаивается. Мозг запоминает, что такой способ помогает почувствовать себя лучше, и при следующем эмоциональном напряжении предлагает повторить знакомый сценарий.

Проблема в том, что быстрое удовольствие часто оказывается сильнее желания получить пользу в будущем. Так, вечером гораздо приятнее полистать ленту соцсетей, чем отложить телефон ради полноценного сна. Удовольствие человек получает сразу, а последствия в виде усталости и недосыпа ощущает только утром.

При этом за вредными привычками нередко скрывается попытка справиться с неприятными чувствами. Бесконечный просмотр коротких видео помогает отвлечься от тревоги, переедание — забыть о тяжелом дне, а откладывание важных дел — избежать страха ошибки.

Попытка запретить себе что-либо редко приносит желаемый результат. Можно убрать телефон подальше, но, если причина бесконечного скроллинга кроется в усталости или тревоге, потребность отвлечься никуда не исчезнет.

Вместо того чтобы ругать себя за очередной срыв, психолог советует разобраться, что именно заставляет возвращаться к знакомому поведению. Возможно, дело в скуке, раздражении, нехватке отдыха или стрессе. Когда настоящая причина становится понятна, гораздо проще найти альтернативный способ справиться с неприятными переживаниями и поменять свои привычки.

Как ранее писали ученые канадского Университета Ватерлоо, люди, которым не хватает интересных занятий и ярких впечатлений в течение дня, чаще испытывают проблемы с качеством ночного отдыха.

Пытаясь восполнить недостаток эмоций, человек может часами просматривать видео и публикации в интернете, откладывая отход ко сну. При этом свет экранов и непрерывный поток информации мешают нервной системе успокоиться и нарушают естественные биологические ритмы.



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