Финансист Щербаченко: ФНС будет следить за переводами карт физлиц с 2027 года

Переводы с банковской карты одного физического лица на банковскую карту другого физического лица с 2027 года будут жестче контролироваться Федеральной налоговой службой (ФНС). Подробнее об этом информационному агентству URA.RU рассказал Доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его данным, Центральный банк России будет анализировать операции по счетам граждан и передавать ФНС сведение о тех, кто на регулярной основе получает денежные переводы от других физических лиц. После чего налоговая будет получать у финансовых организаций выписки со счетов получателей.

О том, какие именно операции попадут под контроль, пока не ясно. Но известно, что переводов, которые проводились до 1 января 2027 года, закон не коснется.

Это нововведение Минфин предложил рассмотреть на втором чтении соответствующего законопроекта. Главная задача данной инициативы — вывести из тени «серые» доходы и повысить собираемость налогов не менее чем на 49,3 миллиарда рублей в год.

Опасаться данного закона стоит тем, кто регулярно получает на личные карты переводы без оформления самозанятости или ИП.

«С 2026 года банки более внимательно смотрят и анализируют операции на повторяемость переводов, стабильную периодичность (раз в месяц или раз в неделю) и суммы. Но здесь принципиальный момент: сам факт перевода от физлица еще не означает, что это налогооблагаемый доход. Подарки, возврат долгов, помощь родственников, сборы на общие цели формально НДФЛ не облагаются», — пояснил эксперт.

Чтобы не стать объектом внимания ФНС, можно отказаться от использования личной карты для регулярных сборов. Если подобные операции имеют определенную периодичность, лучше открыть отдельный счет или использовать специальные сервисы.

Может помочь и указание назначения платежа, например: «сбор на выпускной 11 класса». Такие пояснения снижают вероятность автоматической реакции.

Также эксперт советует хранить все подтверждения: чеки, списки сдавших деньги, скриншоты переписок. Если у налоговой все же возникнут вопросы, то легче будет доказать, что это не доход, а целевые поступления.

ФНС тестирует скоринговую модель, предназначенную для выявления самозанятых, которые скрывают доходы, неправомерно отменяя чеки в приложении «Мой налог». Сейчас модель проходит апробацию в регионах в практически опытном режиме, однако уже приносит результаты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.