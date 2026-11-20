В России собрали более 141 миллиона тонн зерновых и 37 миллионов тонн масличных культур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий.

По его словам, в условиях непростого сезона правительство предоставило аграриям дополнительные меры поддержки. Среди них — продление краткосрочных льготных кредитов, отсрочка лизинговых платежей, субсидирование перевозки зерна и государственные закупочные интервенции.

«Для проведения озимого сева под урожай 2027 года на так называемую погектарную поддержку выделено более 13 миллиардов рублей», — отметил Патрушев.

Вице-премьер также рассказал о технической и технологической модернизации отрасли. В хозяйствах внедряют элементы автопилотирования: количество оснащенных ими машин приближается к 25 тысячам. Расширяется применение агродронов и цифровых инструментов мониторинга и контроля.

Отдельной темой стало использование сельскохозяйственных земель. С начала реализации государственной программы «Земля» в оборот вовлекли более четырех миллионов гектаров.

Одно из направлений программы — возмещение расходов аграриев на мелиорацию. Такие работы позволяют увеличивать урожайность отдельных культур в два-три раза. В 2026 году на их поддержку выделили около 12 миллиардов рублей.

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