Эстония с 1 декабря закроет все автомобильные переходы с нашей страной. Это решение приняли на сегодняшнем заседании правительства республики. В ответ в российском МИДе подчеркнули, что Москва использует все необходимые меры для обеспечения собственных интересов.

Тем временем ситуация на границе с Эстонией обостряется. В эти минуты сотни людей столпились у КПП. Причем своей очереди они дожидаются по несколько суток. Что происходит на пункте Ивангород — Нарва, увидел корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Первая партия, которую пропустили, была довольно большой. Говорят, 40 человек. Но при этом хорошо видно, что эти 40 человек там, на мосту, и остались.

«Сегодня не пройдем, это точно. Так что ночуем здесь, в Ивангороде», — сказал корреспондент.

«Мне горько, потому что у меня там брат, сестры, дядя, могилки мамы, папы. Хочется навестить», — сказала Анна Выборова.

Еще более острая ситуация по другую сторону реки — в Эстонии. Там ждут перехода более 500 человек. Пока открыто три пропускных пункта, ежемесячно ими пользуются около 70 тысяч человек. В основном это жители приграничных районов, которые навещают своих родственников.

Причем закрытие переходов ударит по экономике самой Эстонии. Это признал местный министр регионального развития и сельского хозяйства. Он отметил, что ущерб Таллина составит миллионы евро.

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