Водителям станет проще отстаивать свои права. Партия «Новые люди» открыла специальный комитет, куда автомобилисты смогут обращаться с проблемами. Депутаты обещают разбирать жалобы и добиваться изменений в законодательстве.

В числе тем — несправедливые штрафы, камеры-ловушки, эвакуация машин и оформление тюнинга. А еще комитет займется инициативой о легальной продаже красивых автомобильных номеров.

Сейчас купить их официально нельзя — рынок существует по серым схемам. Парламентарии предлагают разрешить выбирать и резервировать понравившиеся сочетания через Госуслуги. Законопроект могут рассмотреть до конца года.

«Мы рассчитываем, что-либо к концу этой сессии, либо в начале следующей мы его примем, обсуждаем дату старта для того, чтобы подготовиться к государственным услугам, в том числе с 1 сентября следующего года», — сказал первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной думе РФ Владислав Даванков.

Если инициативу примут, вырученные от продажи номеров средства будут поступать в федеральный бюджет.

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