Юлия Пересильд: чаще всего актерам становится смешно на съемках серьезных сцен

На съемках серьезных сцен актерам часто становится смешно. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Юлия Пересильд на премьере сериала «Тайный город».

«Так часто бывает у артистов, что чем драматичней и пафосней сцена, тем больше артисты „раскалываются“ внутри этой сцены», — заметила Пересильд.

Съемки данного сериала не стали исключением. Например, актрисе запомнилось, как они снимали эпизод с наполнением колодца. Для зрителя перед экраном сцена не будет веселой, напротив, там все серьезно. Однако на площадке царила совсем другая атмосфера, отметила артистка.

«Мы девчонки все из дома Людь (один из трех магических домов во вселенной „Тайного города“. — Прим. ред.), очень красивые, все в красных платьях. Нам надо было придумать, как мы этот колодец будем наполнять. Мы решили, что мы будем звучать все вместе. Мы звучали, и все получалось, но так выходило, что через каждый дубль мы раскалывались, потому что были чрезвычайно серьезными», — вспоминала актриса.

Ранее актер Юрий Колокольников рассказал, что перед съемками в сериале Юлия Пересильд заболела. Однако, несмотря на недуг, она мужественно отработала всю смену целиком.

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