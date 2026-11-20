Адвокат Гаврилова: на счету Седоковой при смерти Тиммы было 63 миллиона рублей

На банковском счете певицы Анны Седоковой на момент смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, находилось 63 миллиона рублей. Эти деньги могут войти в список имущества, которое предстоит разделить. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

«Мы получили ответ из банка о том, что на дату смерти Яниса у Седоковой на расчетном счете было 63 млн рублей, которые подлежат разделу помимо недвижимого имущества. Но не все банковские счета пришли, не все ответы, сколько денег у нее было на дату подачи заявлений о расторжении брака и на дату смерти Тиммы», — рассказала Гаврилова.

Сейчас семья баскетболиста пытается выяснить, какое еще имущество может считаться совместно нажитым и подлежать разделу.

«Мы сейчас устанавливаем объем преимущественно той массы, которую будем делить с Анной Седоковой и по которой будем взыскивать деньги», — добавила Гаврилова.

Еще один адвокат семьи, Владислав Станцель, сообщил, что суд пока не получил все необходимые документы. В частности, ожидаются сведения о договорах на покупку недвижимости в строящихся домах, которые могли заключать Тимма и Седокова.

Кроме того, сторона семьи баскетболиста запросила информацию о банковских счетах и документы на недвижимость, приобретенную во время брака. Часть материалов уже поступила в суд, но из-за технической ошибки открыть их не удалось. Поэтому Останкинский районный суд Москвы повторно направит запросы в несколько банков и Роскадастр.

Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года. После его смерти между родственниками спортсмена и Анной Седоковой начался спор о разделе имущества. Семья баскетболиста хочет включить совместные активы в наследство. При этом сторона певицы утверждает, что все имущественные вопросы были решены еще во время развода.

Фото и видео: globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

«При расторжении брака никаких имущественных претензий мы друг другу не выдвигаем. А когда возникло наследственное дело, сторона сейчас пользуется такими правами и пытается оспорить волеизъявление одной из сторон», — заявила адвокат Седоковой Татьяна Стукалова.

Однако родственники Тиммы сомневаются в подлинности брачного договора. Ранее Стукалова утверждала, что документ подписали оба супруга и заверил нотариус в штате Флорида.

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