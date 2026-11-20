Племя ава-гуажа впервые массово вышло к людям из-за голода

В Бразилии до 30 представителей племени ава-гуажа, которое обычно избегает контактов с внешним миром, пришли к людям и попросили еду. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Все случилось в штате Мараньян на северо-востоке страны. Аборигены вышли к поселению общины гуажажара. Местные жители накормили незваных гостей, после чего те вернулись обратно в лес.

Представители ава-гуажа и раньше появлялись рядом с местными жителями. Но такого массового выхода прежде не было.

Журналисты WP связывают случившееся с тяжелыми условиями, в которых оказалось племя. В последние годы его земли страдают от незаконной вырубки леса и браконьерства. Люди теряют привычную среду обитания, а вместе с ней и источники пищи.

Ситуацию усугубляет глобальное потепление. Из-за него растет риск лесных пожаров, которые могут уничтожить еще больше лесных территорий.

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