Наталья «Морская пехота», прославившаяся после скандального видео в автобусе Санкт-Петербурга, умерла в ноябре 2025 года. Ей было 72 года. О смерти женщины стало известно только 20 ноября 2026 года. Об этом рассказали aif.ru.

Знаменитое видео появилось в интернете в 2013 году. Его сняли в общественном транспорте Санкт-Петербурга. На записи Наталья в берете и военной куртке вступала в перепалку с пассажирами и водителем. Она представлялась морским пехотинцем, требовала немедленно трогаться и раздавала окружающим команды.

Женщина не просто просила водителя начать движение. Она заявляла, что сама может сесть за руль, а его отправить прочь. В какой-то момент прозвучала даже угроза: «Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда». Водитель и пассажиры пытались реагировать на происходящее, усмирить ее, но Наталья только продолжала настаивать на своем.

Она также просила у пассажиров рубль на проезд. При этом она рассказывала, что у нее есть джип в Москве. Этот разговор тоже разошелся на цитаты. Фразу «У меня джип в Москве» пользователи стали вспоминать отдельно от первоначального видео.

Но главной визитной карточкой Натальи все-таки осталось требование «Я сказала — стартуем!». Не меньше зрителям понравились реплики «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!». Их начали использовать в мемах, видеонарезках и шутках в социальных сетях. Отдельные фрагменты ролика продолжили распространяться в интернете и спустя годы после его публикации.

Настоящее имя героини ролика в публикациях СМИ указывали как Наталья Зикратова. При этом подробностей о ее жизни за пределами знаменитого видео сохранилось немного.

Известно, что женщина жила в Санкт-Петербурге. В ролике она говорила, что служила в морской пехоте. Утверждалось также, что Наталья действительно была военнослужащей и дослужилась до капитана. Однако подробностей о ее службе, воинской части и годах в армии не приводилось.

Неизвестно и то, как складывалась ее жизнь до интернет-популярности. В отличие от многих героев вирусных роликов, Наталья не стала блогером, не начала регулярно появляться на телевидении и не превратила внезапную известность в карьеру.

Алкогольная зависимость и лечение в психиатрической больнице

В последние годы о Наталье практически ничего не было известно. По данным СМИ, женщина неоднократно попадала в реабилитационные центры Санкт-Петербурга из-за алкогольной зависимости.

Кроме того, Наталья проходила лечение в психиатрической больнице. По информации источника, у нее произошло обострение параноидальной шизофрении. Подробности лечения и то, как долго женщина находилась в медицинских учреждениях, не уточнялись.

Постепенно героиня знаменитого ролика совсем исчезла из поля зрения пользователей. Новых видео с ее участием почти не появлялось, а сведений о том, как она живет, становилось все меньше.

Позднее стало известно, что Наталья умерла еще в ноябре 2025 года. На момент смерти ей было 72 года. Точная дата и причина кончины неизвестны. Также не сообщалось, где и когда похоронили женщину.

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