До рождения детей Юлия Пересильд в новогодние праздники работала

До рождения детей заслуженная артистка России Юлия Пересильд в новогодние праздники работала, но затем все изменилось. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Тайный город».

По словам актрисы, главной новогодней традицией в их семье является совместное времяпрепровождение. Однако так было не всегда. До рождения двух дочерей — Анны и Марии знаменитость часто в эту пору работала.

«Я, как и все артисты: корпоративы, Дед Мороз, Снегурочка, какие-то выступления или спектакли 1 января. Но с появлением детей, семьи тебе, конечно, больше хочется в этот день провести время с семьей. Тем более, что в обычные дни, ни в Новый год, это тоже большая редкость. Поэтому хочется просто побыть тихо, всем вместе», — пояснила Пересильд.

Ранее актриса заявила, что в свои 42 года чувствует себя особенно счастливой. Хотя раньше она с тревогой относилась к приближению 40-летия.

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