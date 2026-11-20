Дочь Алексея Баталова не согласилась с иском от соседей из-за потопа

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария оспаривает иск соседей, требующих взыскать с нее более 300 тысяч рублей за затопление квартиры в Москве. В день, когда актеру могло бы исполниться 98 лет, в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте прошла судебная экспертиза. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщила юрист Марии Татьяна Кириенко.

Мария Баталова не согласна с суммой ущерба и считает претензии соседей необоснованными. Чтобы разобраться в ситуации, специалист осмотрел обе квартиры и оценил последствия затопления.

«С экспертизой, которую предоставил истец, конечно, полностью не согласны. Она надуманная и раздутая. И сегодня поэтому суд назначил судебного эксперта», — рассказала юрист Баталовой Татьяна Кириенко.

Потоп произошел в феврале. По версии истца, вода из квартиры Баталовой попала в квартиру этажом ниже и повредила ванную комнату и туалет. Владелец пострадавшего жилья обратился в суд и потребовал взыскать с Марии и ее соседки 304 тысячи рублей. Также заявлены расходы на оценку повреждений и уплату госпошлины.

Сама Мария в коммунальной квартире не живет. Ей принадлежат две комнаты, которые раньше сдавали в аренду. Однако жильцы уже съехали.

Защита настаивает на том, что необходимо установить, кто фактически пользовался помещением на момент происшествия и насколько обоснованны предъявленные претензии.

Результаты исследования ожидаются примерно через три недели. После этого стороны продолжат разбирательство.

Алексей Баталов был одним из известных актеров советского и российского кино. Зрители помнят его по фильмам «Летят журавли», «Дорогой мой человек» и «Москва слезам не верит». Артист скончался 15 июня 2017 года.

После смерти актера его семья столкнулась с серьезными испытаниями. Мошенники пытались завладеть имуществом близких, а судебные разбирательства и переживания сказались на здоровье жены и дочери артиста. В 2026 году Мария пережила еще одну тяжелую потерю — ушла из жизни ее мать, вдова актера Гитана Леонтенко.

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