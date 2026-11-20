Пропавшая в Петербурге Ольга Мехова могла стать жертвой похищения

Пропавшую в Санкт-Петербурге Ольгу Мехову могли похитить. Такую версию в беседе с 5-tv.ru высказал муж женщины Павел.

«Скорее всего, похищение», — рассказал мужчина, отвечая на вопрос о возможных причинах исчезновения Ольги.

Женщина ушла в магазин в субботу вечером, 14 ноября, но домой так и не вернулась. С собой Ольга взяла телефон, который сейчас выключен.

Мужчина подчеркнул, что перед исчезновением супруга не вела себя странно и ничего необычного в ее поведении он не замечал.

«Хорошо себя вела. Не было никакого странного поведения», — сказал Павел.

Сотрудники полиции уже начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Им удалось установить, что женщина была на Русановской улице, однако остальные записи еще предстоит проверить.

К поискам также подключился добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». На момент исчезновения женщина была одета в черную куртку, светло-серые джинсы и черные ботинки. Ее рост — 165 сантиметров, телосложение плотное, глаза серые, волосы темно-русые.

Сейчас Павел направляется в Вологодскую область, чтобы отвезти ребенка к бабушке. После этого он намерен вернуться в Петербург и продолжить поиски супруги.

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