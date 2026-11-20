МИД РФ обвинил Норвегию в дискриминации российских спортсменов

Ограничения Норвегии на въезд российских и белорусских спортсменов являются дискриминацией по национальному признаку. Такую оценку действиям Осло дали в Министерстве иностранных дел России в комментарии 5-tv.ru.

«Откровенная и вопиющая дискриминация россиян по национальному признаку», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, норвежские власти планируют не только отказывать атлетам в выдаче виз, но и выдворять их из страны при наличии действующих шенгенских документов. При этом ограничения коснутся и спортсменов, участвующих в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В министерстве подчеркнули, что подобные меры нарушают принцип невмешательства политики в спорт и препятствуют честной конкуренции между участниками соревнований.

«Такой подход полностью противоречит универсальному международному принципу „спорт вне политики“ и, в целом, не имеет ничего общего со спортом, поскольку уничтожает присущую ему здоровую конкуренцию, превращая устоявшиеся формы атлетических состязаний в эксклюзивный „клуб для своих“», — заявили в МИД РФ.

Российская сторона намерена и дальше отстаивать интересы отечественных спортсменов, в том числе в судебном порядке. Кроме того, Москва продолжит поддерживать меры в отношении организаторов соревнований, нарушающих международные спортивные правила.

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