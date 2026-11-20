Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю его 80-летия. Глава государства поздравил предстоятеля Русской православной церкви с юбилеем и поблагодарил за многолетнее служение стране и ее гражданам. Кадры встречи Кремль опубликовал в мессенджере МАКС.

«Поздравляю вас с юбилеем. <…> Я очень рад поздравить вас с наградами, но дело не в наградах. Дело в вашем служении Отечеству, нашим людям и государству», — подчеркнул Путин.

Во время встречи российский лидер по традиции подарил патриарху букет белых роз.

Кроме того, президент вручил предстоятелю Русской православной церкви икону «Двунадесятые праздники», изготовленную уральскими мастерами.

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