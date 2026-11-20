Дюмин призвал упростить переход ветеранов СВО к гражданской помощи

В России необходимо обеспечить беспрепятственный переход ветеранов специальной военной операции (СВО) из военной системы медицинского обслуживания и социальной поддержки в гражданскую. Об этом 20 ноября заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин на заседании комиссии по поддержке участников боевых действий и их семей.

«Необходимо обеспечить безбарьерный переход участников СВО из военной системы оказания медицинской и социальной помощи и реабилитации в гражданскую», — подчеркнул Дюмин.

По его словам, комиссия совместно с правительством и фондом «Защитники Отечества» уже реализовала большинство предложений по поддержке ветеранов. Однако ряд вопросов остается нерешенным.

В частности, до сих пор не приняты поправки, позволяющие присваивать статус ветерана боевых действий военнослужащим, погибшим на приграничных территориях без официального боевого задания. Из-за этого их родственники, включая детей, не могут претендовать на часть положенных мер социальной поддержки.

Кроме того, Дюмин предложил установить единый базовый перечень льгот и гарантий для участников СВО и членов их семей независимо от места проживания.

Председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что из 36 инициатив, одобренных президентом России, 28 уже выполнены полностью или в значительной степени. Работа над оставшимися восемью продолжается.

В свою очередь, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что наряду с вопросами лечения и реабилитации участников СВО особое внимание необходимо уделять возвращению ветеранов к мирной жизни, профессиональному обучению и трудоустройству.

«Мы очень активно развиваем такое направление, как наставничество, это очень важно, потому что зачастую человеку требуется длительное время, может быть, даже год и больше, чтобы он справился, социализировался наравне с тем, что он получает дополнительные какие-то рабочие навыки», — пояснила Цивилева.

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