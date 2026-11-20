Президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине мирным путем. Об этом заявил глава США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Я провел двустороннюю встречу с российским президентом Путиным, который ясно изложил желание добиваться завершения войны между Россией и Украиной дипломатическими средствами», — сказал Трамп.

Ранее, после трехсторонней встречи с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, Путин рассказал, что Россия приняла предложенные американской стороной компромиссы по урегулированию конфликта на Украине. При этом Москва согласилась на них без изменений.

Теперь, по словам российского лидера, важно понять, готовы ли Украина и поддерживающие ее европейские страны принять эти компромиссы.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от своей позиции по территориальным вопросам. Он отметил, что попытки других стран заставить Москву изменить решение не имеют смысла.

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