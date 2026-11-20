FT: Трамп желает добиться мирного соглашения по Украине к январю
Президент США может обсудить завершение конфликта с европейскими лидерами на декабрьском саммите G20 в Майами.
Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz-Pool via CNP
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Администрация президента США Дональда Трампа сообщила представителям Евросоюза и Украины, что рассчитывает на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом к началу января. Об этом 20 ноября сообщила газета Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом обсуждений.
По данным издания, Вашингтон хочет достичь договоренности до того, как демократы получат контроль над конгрессом США. Парламентарии от Демократической партии могут одобрить увеличение объемов военной поддержки Украины и усилить давление на Россию.
Однако источники газеты считают быстрое заключение соглашения едва ли возможным.
По словам двух американских чиновников, Трамп, возможно, обсудит способы разрешения кризиса с лидерами европейских стран на предстоящем саммите G20.
Что известно о саммите G20
Тем временем саммит G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида. Ранее Дональд Трамп публично выражал желание видеть российского лидера на мероприятии, а США направили Владимиру Путину официальное приглашение.
Путин пока не решил, ехать ли на саммит. Он говорил об этом на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с главой Белого дома и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
«Да, мы говорили об этом и я очень благодарен президенту Трампу за это приглашение, он к этому еще раз вернулся и на наших двусторонних контактах, и на самой двусторонней встрече, и после окончания трехсторонних переговоров. Я должен исходить прежде всего из того, что в стране происходит», — заявил Путин.
При этом президент России подчеркнул, что Москва в любом случае направит на мероприятие представительную делегацию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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