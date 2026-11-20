Уиткофф: коалиция желающих настроена на урегулирование конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники встречи «коалиции желающих» в Берлине продемонстрировали серьезный настрой на урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет EADaily со ссылкой на социальные сети американского представителя.

По словам Уиткоффа, вместе с зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером он провел переговоры с европейскими союзниками по поручению президента США Дональда Трампа.

«Наша цель в Берлине была напрямую пообщаться с европейскими партнерами, обменяться мнениями и обсудить дальнейшие шаги. Состоялись содержательные и откровенные дискуссии, и мы высоко ценим серьезный настрой и приверженность делу, проявленные всеми участниками», — написал Уиткофф в личном блоге.

Он добавил, что впереди еще много работы. По его словам, американская сторона намерена продолжить переговоры в тесной координации с союзниками, чтобы добиться прочного мира.

Встреча «коалиции желающих» состоялась 19 ноября 2026 года в Берлине под председательством канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

Саммит стал одной из наиболее масштабных встреч коалиции с момента ее создания. В нем приняли участие 44 делегации, включая 26 глав государств и правительств.

Основными темами переговоров стали поддержка Киева, а также участие европейских стран в обсуждении возможного урегулирования конфликта на Украине.

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