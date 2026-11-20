Заслуженный артист России Владимир Устинов ушел из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. О смерти актера 20 ноября сообщили на официальном сайте Рязанского театра юного зрителя (ТЮЗ).

«10 ноября 2026 года после продолжительной болезни умер Владимир Петрович Устинов — заслуженный артист России, наш артист, легенда театра», — говорится в сообщении.

Свою сценическую карьеру Устинов начинал в Пермском театре. В 1974 году он вошел в труппу Рязанского ТЮЗа, которому посвятил более полувека творческой жизни. За это время артист сыграл свыше 80 ролей.

В театре вспоминают Устинова как отзывчивого и доброжелательного человека, всегда готового поддержать коллег. Особо отмечают его увлеченность профессией и умение убедительно воплощать на сцене самых разных персонажей.

Прощание с заслуженным артистом России состоится 23 ноября.

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