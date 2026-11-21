«Краснополь» уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Спрятанный среди деревьев склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) взлетел на воздух после точного попадания российского снаряда «Краснополь». Для уничтожения цели артиллеристам потребовался всего один выстрел. Кадры боевой работы на ореховском направлении в Запорожской области опубликовало Министерство обороны России.

Обнаружить замаскированный объект удалось военнослужащим подразделения войск беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время разведки с воздуха операторы беспилотника заметили склад в одной из лесополос.

Полученные координаты оперативно передали артиллерийскому расчету. Для поражения цели задействовали 152-миллиметровое орудие «Гиацинт-Б».

Десантники подготовили корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь» и открыли огонь по обнаруженному объекту.

Первый же выстрел оказался результативным. После попадания снаряда на складе началась детонация боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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