Российские FPV-дроны уничтожили тяжелые БПЛА ВСУ

Настоящую охоту на тяжелые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили российские операторы FPV-дронов на Днепропетровском направлении. Военнослужащие группировки войск «Центр» перехватывают вражеские гексакоптеры прямо в воздухе, прежде чем те успевают сбросить боеприпасы или доставить грузы украинским подразделениям. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

Воздушные цели уничтожают расчеты войск беспилотных систем соединения специального назначения. Их задача — прикрывать российские штурмовые группы от тяжелых украинских дронов, оборудованных системами сброса боеприпасов.

Как только поступает информация о появлении гексакоптера противника, операторы поднимают в небо дежурные FPV-перехватчики. Затем начинается преследование воздушной цели.

Российские беспилотники атакуют обнаруженные аппараты, не позволяя им приблизиться к позициям военнослужащих или выполнить доставку грузов подразделениям ВСУ.

В составе расчетов работают в том числе военные, заключившие специальные контракты с Министерством обороны РФ для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки «Центр» ежедневно уничтожают на Днепропетровском направлении десятки украинских беспилотников, а также наносят удары по живой силе и бронетехнике противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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