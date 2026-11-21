Глава МИД РФ рассказал, почему граждане других государств выбирают для переезда Россию и предпочитают селиться вдали от крупных городов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Россия стала «надежным причалом» для иностранцев, которые разделяют ее традиционные духовно-нравственные ценности и стремятся изменить свою жизнь. Об этом 20 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Наше крещение. Предстоятель», опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Крепость — это что-то такое неприступное. У нас обычно такая ассоциация. Я бы сказал, что Россия — это причал, такой надежный причал для страждущих», — подчеркнул дипломат.
По словам Лаврова, интерес к переселению проявляют граждане других государств, чьи убеждения близки российским традиционным ценностям.
Министр напомнил об указе президента Владимира Путина, который предусматривает упрощенный порядок переезда в Россию для иностранцев, разделяющих ее духовно-нравственные ориентиры. Благодаря этому решению в страну уже переселились несколько тысяч человек.
При этом многие приезжие предпочитают не крупные города, а сельскую местность. Как отметил глава МИД, иностранцев привлекает возможность жить ближе к природе.
Лавров также подчеркнул, что русский мир не ограничивается государственными границами России. По его словам, его частью являются русскоязычные сообщества за рубежом, носители отечественной культуры и люди, интересующиеся российской историей, литературой и искусством.
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