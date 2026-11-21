В квартире музыканта Герберта Моралеса может появиться домашний музей, посвященный его жизни и творчеству. Дочь артиста Мила рассказала 5-tv.ru,, что семья планирует сохранить не только музыкальные записи отца, но и его художественные работы, личные вещи и привычную обстановку дома.

По словам наследницы музыканта, приступить к созданию музея родственники намерены вскоре после похорон.

«В связи с таким объемом архивных материалов, я полагаю, что сейчас, сразу после похорон мы приступим к тому, чтобы создать в его квартире небольшой дом-музей», — поделилась Мила.

Она пояснила, что творческое наследие Моралеса не ограничивается музыкой. Артист также увлекался живописью, писал картины и поддерживал отношения с современными художниками, в том числе с Павлом Пепперштейном.

В квартире сохранилась небольшая коллекция его работ. Дочь музыканта надеется привести архивы в порядок, оформить картины и разместить их так, чтобы гости будущего музея могли увидеть привычный мир артиста.

«Все его архивы будут бережно сохранены, а все картины обрамлены и развешены в том вот эклектичном мире его дома, какой он пребывает сейчас», — рассказала она.

При этом семья не собирается полностью менять интерьер. Напротив, близкие хотят оставить любимые места Моралеса и детали обстановки, которые отражали его характер. Мила с улыбкой добавила, что даже Наоми Кэмпбелл на окне останется на своем месте.

Мог месяцами не выходить из дома ради одной композиции

Вспоминая отца, Мила призналась, что больше всего ее поражала его преданность музыке. По ее словам, артист обладал необыкновенным упорством и мог посвящать работе над одной композицией несколько месяцев.

Для Моралеса было важно добиться именно того звучания, которое он считал идеальным. Ради этого музыкант неоднократно возвращался к уже написанному материалу, менял его и совершенствовал.

«Он мог писать музыку, не выходить из дома, и писать музыку месяцами, переписывая одну и ту же композицию, пока она не дойдет до идеала», — вспомнила дочь.

Она подчеркнула, что отец воспринимал свое творчество не просто как профессию, а как дело всей жизни. Такая увлеченность, по мнению Милы, отличала его от многих других людей.

Вместе с тем музыкант умел устанавливать особую связь с публикой. Дочь вспоминает, как во время выступлений многотысячные залы скандировали его фамилию.

«Папа поднимал целый стадион. Иногда я приходила в залы и видела, что вся публика, много тысяч человек, скандируют: „Моралес, Моралес, Моралес“», — рассказала она.

Позднее Мила поняла, насколько сильно на нее повлиял пример отца. Когда она начала работать в бизнес-структурах, то обнаружила, что легко находит общий язык с большими аудиториями и уверенно чувствует себя во время публичных выступлений.

Именно это умение общаться с людьми дочь считает одним из главных качеств, унаследованных от музыканта.

Дворянские корни и кубинский характер

Мила также рассказала о семейной истории, которая, по ее мнению, во многом сформировала характер Герберта Моралеса.

В его личности, считает дочь, соединились две совершенно разные традиции. Одна связана с дворянским родом Захарьиных, другая — с кубинской линией семьи.

По словам Милы, от Захарьиных отец унаследовал внутреннюю культуру, обаяние и особую вежливость. А кубинские корни, связанные с Леопольдом Моралесом, подарили ему бунтарский характер, принципиальность и готовность отстаивать собственные идеи.

«А кубинский нрав Леопольда Моралеса — это полная противоположность, это бунт, это умение постоять за свои цели, это идейность, очень большая идейность», — объяснила она.

Дочь музыканта убеждена, что именно сочетание этих качеств помогло ее отцу развивать регги в России.

По ее мнению, для того чтобы не просто заниматься необычным для отечественной сцены музыкальным направлением, но и популяризировать его, требовались настойчивость и готовность идти против привычных представлений.

Знал историю семьи на 22 поколения назад

Отдельное место в жизни Герберта Моралеса занимало изучение собственной родословной. Как рассказала Мила, в их семье принято бережно относиться к истории предков.

По ее словам, родственникам известна семейная история на протяжении 22 поколений.

Особенно музыканта интересовала материнская ветвь рода, связанная с врачом Григорием Захарьиным. Моралес много читал о нем и принимал участие в мероприятиях, посвященных его памяти.

Дочь отметила, что отец увлекался историей знаменитого предка, его врачебной деятельностью и связями с известными деятелями русской культуры.

«Папа любил эту ветвь, и она происходит по его матери, по бабушке моей. Любил эту ветвь и уделял этому внимание, потому что это невероятно интересно», — поделилась Мила.

По ее словам, уважение к семейным корням передавалось из поколения в поколение и оставалось важной частью жизни Моралеса.

Теперь дочь музыканта намерена продолжить эту традицию, сохранив память уже о самом отце. В будущем домашнем музее она хочет объединить его музыкальное наследие, живописные работы и личные вещи, не нарушая атмосферу квартиры, в которой артист жил и творил.

О смерти музыканта стало известно 20 ноября: Герберт Моралес умер на 65-м году жизни.

В конце 1980-х Моралес основал Jah Division — одну из первых в России групп, игравших регги. Лидер COMEDOZ Павел Воробьев отметил, что Моралес внес огромный вклад в русскоязычное регги, так как стоял у самых истоков появления этого стиля в России. Воробьев признался, что лично знаком с Моралесом не был, однако его творчество стало для него источником вдохновения.

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