Россия не откажется от защиты прав русского и русскоязычного населения Украины, в том числе на сохранение языка, культурных традиций и религии. Об этом 20 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Наше крещение. Предстоятель», опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Когда мы говорим, что отстоим права русских людей и русскоязычных на Украине, не оставим их в беде — ни их язык, ни их культуру, ни их религию — Запад должен сделать вывод и понимать, чего он хочет добиться», — подчеркнул министр.

Лавров также напомнил о высказывании начальника штаба Вооруженных сил Швеции Михаэля Классона, который в 2023 году обратил внимание на стремление России выполнять заявленные намерения.

В качестве примеров глава МИД привел соглашение, заключенное в 2014 году между бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а также Минские договоренности 2015 года.

По оценке дипломата, российская сторона придерживалась достигнутых соглашений, тогда как западные партнеры своих обязательств не выполнили.

«В отличие от Запада, мы что обещаем, то и делаем. <…> Еще раз хочу посоветовать читать шведского генерала», — заключил Лавров.

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