Звезда сериала «Спасатели Малибу» Эрика Элениак смогла избежать выселения из квартиры благодаря заработку на платформе OnlyFans. Актриса начала публиковать фотографии по просьбам поклонников и сумела поправить свое финансовое положение. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на подкаст Miss Understood.

Элениак призналась, что после снижения востребованности в кино столкнулась с серьезной нехваткой денег. Она пыталась получать доход от преподавания, однако заработка не хватало для покрытия расходов. В результате накопились долги за жилье, из-за которых актриса рисковала лишиться квартиры.

Летом 2026 года знаменитость решила зарегистрироваться на OnlyFans. По словам Элениак, поклонники неоднократно обращались к ней с просьбами присылать снимки ног. Именно такой контент она сначала и решила предложить подписчикам.

Со временем актриса расширила тематику публикаций. На ее странице стали появляться фотографии с пляжа, личные кадры и видеоролики из повседневной жизни. При этом Элениак подчеркнула, что не размещает обнаженные снимки.

Благодаря заработку на платформе актрисе удалось решить финансовые проблемы и избежать выселения.

Широкую известность Эрика Элениак получила благодаря роли спасательницы Шони Макклейн в сериале «Спасатели Малибу», где снималась с 1989 по 1992 год.

Ее актерская карьера началась еще в детстве. В 12 лет она появилась в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин», вышедшем в 1982 году. Позднее Элениак сыграла в боевике «В осаде» со Стивеном Сигалом и комедии «Деревенщина из Беверли-Хиллз».

В дальнейшем актриса преимущественно участвовала в телевизионных и независимых кинопроектах, однако повторить прежнюю популярность ей не удалось.

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