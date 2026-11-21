Видеоигра Grand Theft Auto VI (GTA VI) принесла 3,79 миллиарда долларов выручки по всему миру всего за первый день после релиза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные корпорации Take-Two Interactive, которой принадлежит разработчик игры Rockstar Games.

По информации агентства, такой результат позволил GTA VI стать самым кассовым развлекательным проектом в истории по итогам стартового дня.

«Игра Grand Theft Auto VI принесла 3,79 миллиарда долларов выручки по всему миру к концу дня запуска в четверг, делая его крупнейшим развлекательным проектом в истории», — говорится в сообщении Bloomberg со ссылкой на релиз Take-Two Interactive Software Inc.

Рекордный интерес к новинке проявился еще до ее официального выхода. По данным компании, пользователи оформили предварительные заказы на 32,5 миллиона копий GTA VI.

В Take-Two Interactive подчеркнули, что подобного количества предзаказов ранее не удавалось достичь ни одному игровому проекту.

Ажиотаж вокруг выхода GTA 6

GTA 6 стала культурным феноменом: почти каждый пятый опрошенный американский работник с фиксированной зарплатой планирует взять выходной в день релиза. В России фанаты согласовывают отпуска еще с августа, а в соцсетях гуляют шуточные заявления с просьбой освободить их «из-за приезда американских родственников».

По оценкам аналитической фирмы Sensor Tower, к 3 ноября предварительные цифровые заказы игры могли принести около 751 миллиона долларов. Всего игроки оформили примерно 7,7 миллиона предзаказов на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На старте GTA 6 выйдет только на этих консолях, компьютерная версия пока не анонсирована.

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