Солисты «На-На»: ИИ-треки не победят музыку, написанную человеком

Участники группы «На-На» уверены: ни один алгоритм не повторит живых авторов, писавших музыку собственноручно. Об этом солисты рассказали корреспонденту 5-tv.ru на концерте «На-На».

«Секрет? Никакого секрета нет», — отшутился Вячеслав Жеребкин на вопрос о долгой жизни песен коллектива.

Михаил Игонин пояснил, что песни группы создавались не искусственным интеллектом (ИИ), а живыми талантливыми авторами — в то время, когда не было электронных инструментов, и все делалось собственноручно.

«Песни писались с душой, а сейчас большая часть песен клепается из-за того, чтобы просто они были, залетели куда-то в чарты — они как залетают, так и быстро вылетают», — отметил солист.

По его словам, песни восьмидесятых, девяностых и нулевых по-прежнему прекрасно держатся в трендах и собирают стадионы. К созданию музыки с помощью ИИ Политов отнесся сдержанно: «Нехорошо, скажем так».

Игонин добавил, что искусственный интеллект появился за счет уже написанных мировых советских и российских песен — «он же не научился из воздуха». По его мнению, это недолговечная история: все равно победят живой человек, живые мысли и душа, «потому что душа — это самое основное, что есть здесь на этой Земле».

«На-На» — советская и российская поп-группа, основанная в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Коллектив быстро стал одним из самых ярких и коммерчески успешных проектов отечественной эстрады 1990-х годов. На сегодняшний день в группе три солиста: Владимир Политов — вокал, гитара; Вячеслав Жеребкин — вокал, бас-гитара; Михаил Игонин — вокал.

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