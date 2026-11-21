В Бразилии спасли домашнюю рабыню

Более трех десятилетий без единого выходного и оплаты труда провела домработница в одном из домов бразильского города Эмбу-дас-Артес в штате Сан-Паулу. Женщину, находившуюся в условиях, приравненных к рабству, освободили местные власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру по трудовым вопросам.

Женщина поселилась в доме еще в начале 1990-х годов. С тех пор она ежедневно занималась хозяйством: убирала помещения, стирала вещи, следила за порядком и ухаживала за собаками. При этом за все годы работы ей не предоставили ни отпуска, ни выходных.

Условия проживания домработницы также оказались унизительными. Женщина жила в изолированной комнате на верхнем этаже дома, рядом с местом содержания собак. Из-за отсутствия нормального водостока в ванной ей приходилось мыться с помощью таза.

«Двенадцатого ноября... домработница, подвергавшаяся более трех десятилетий эксплуатации, не получавшая зарплату и проживавшая в унизительных условиях, была спасена из жилого дома», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

После освобождения женщины представители надзорного ведомства провели переговоры с семьей, в доме которой она работала. В результате удалось добиться признания ее трудовых прав и выплаты причитающихся денежных средств.

Кроме того, бывшей домработнице назначили пожизненную пенсию в качестве компенсации морального ущерба.

Сейчас женщина находится под опекой социальных служб Эмбу-дас-Артес. Специалисты должны обеспечить ей жилье, необходимую поддержку и защиту.

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