Более 30 лет без зарплаты и выходных: в Бразилии спасли домашнюю рабыню
Женщина десятилетиями обслуживала чужую семью, жила в комнате без вентиляции и была вынуждена мыться из ведра.
Фото: www.globallookpress.com/Humberto Ohana
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В Бразилии спасли домашнюю рабыню
Более трех десятилетий без единого выходного и оплаты труда провела домработница в одном из домов бразильского города Эмбу-дас-Артес в штате Сан-Паулу. Женщину, находившуюся в условиях, приравненных к рабству, освободили местные власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру по трудовым вопросам.
Женщина поселилась в доме еще в начале 1990-х годов. С тех пор она ежедневно занималась хозяйством: убирала помещения, стирала вещи, следила за порядком и ухаживала за собаками. При этом за все годы работы ей не предоставили ни отпуска, ни выходных.
Условия проживания домработницы также оказались унизительными. Женщина жила в изолированной комнате на верхнем этаже дома, рядом с местом содержания собак. Из-за отсутствия нормального водостока в ванной ей приходилось мыться с помощью таза.
«Двенадцатого ноября... домработница, подвергавшаяся более трех десятилетий эксплуатации, не получавшая зарплату и проживавшая в унизительных условиях, была спасена из жилого дома», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
После освобождения женщины представители надзорного ведомства провели переговоры с семьей, в доме которой она работала. В результате удалось добиться признания ее трудовых прав и выплаты причитающихся денежных средств.
Кроме того, бывшей домработнице назначили пожизненную пенсию в качестве компенсации морального ущерба.
Сейчас женщина находится под опекой социальных служб Эмбу-дас-Артес. Специалисты должны обеспечить ей жилье, необходимую поддержку и защиту.
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