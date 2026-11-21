Литва готова потратить от трех до четырех миллионов евро, чтобы в 2027 году отказаться от приема беженцев по общеевропейским квотам. Вместо размещения мигрантов на своей территории Вильнюс планирует перечислить деньги в специальный фонд ЕС. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на министра внутренних дел республики Мартинаса Кателинаса.

По словам главы МВД, окончательная сумма пока обсуждается, однако существенного изменения предварительных расчетов не ожидается.

«Я думаю, что эта установленная цифра не должна превышать 3–4 млн… Эти цифры похожи на те, что предлагались ранее, но, вероятно, в сторону увеличения. Думаю, что окончательный результат переговоров будет практически таким же», — пояснил Кателинас.

Инициатива уже получила поддержку парламентских комитетов по европейским и иностранным делам. Решение было принято на закрытом совместном заседании. Теперь соответствующее постановление предстоит утвердить правительству Литвы.

Возможность отказаться от непосредственного размещения беженцев предусмотрена новым Миграционным пактом Евросоюза, вступившим в силу летом 2026 года.

Документ вводит механизм так называемой обязательной солидарности, направленный на распределение миграционной нагрузки между государствами объединения. Прежде всего речь идет о поддержке южных стран ЕС, принимающих основной поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Согласно новым правилам, участники Евросоюза могут выбрать один из трех вариантов: принять установленное количество соискателей убежища, перечислить примерно 20 тысяч евро за каждого непринятого человека либо предоставить материально-техническую помощь.

Ранее литовские власти неоднократно подчеркивали, что республика не располагает достаточными ресурсами для интеграции беженцев в рамках общеевропейской системы распределения.

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