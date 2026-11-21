Солист Dschinghis Khan показал европейцам «другую Россию» через посты в соцсетях

Солист коллектива Dschinghis Khan (с нем. — «Чингисхан») Штефан Трак рассказал, что знакомые в Европе пугали его поездкой, а после его публикаций в соцсетях сменили мнение о стране. Впечатлениями музыкант поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте группы.

«В Европе очень неверная информация о России. Очень многие говорят, когда я говорю: „Я еду сейчас в Россию работать, у меня проект и так далее“ — „Ты сумасшедший. Там в России очень страшно, там убивают“», — признался солист.

По его словам, разница с прежней Москвой очень большая: столица стала современным дружелюбным мегаполисом. Трака удивили даже роботы-доставщики: в Европе, пошутил он, их «просто разобьют». А еще он отметил чистоту метро — и то, что по городу спокойно можно ездить с дорогими вещами, не боясь ничего.

Лейла Меликова добавила: безопасность в Москве чувствуется так, что «никто тебе даже внимания не обратит» на бриллианты и дорогие украшения.

«Потому что в Европе сейчас это просто невозможно — там скотчем надо приматывать телефон, рюкзак, все должно быть закрыто», — отметила солистка.

Певец рассказал, что разрушает негативные стереотипы о России благодаря своим соцсетям.

«И я сейчас очень рад, что благодаря моим постам, моим соцсетям я могу донести до европейцев, не только в Германии, что Россия — это другая страна, что здесь безопасно, что здесь дружба. И люди, которые не были в стране, говорят: «Спасибо тебе, мы видим другую Россию, не то, что нам показывают по телевизору», — подытожил Трак.

Dschinghis Khan (с нем. — «Чингисхан») — западногерманская диско-группа, созданная в 1979 году музыкальным продюсером Ральфом Зигелем специально для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение». Осенью 2026 года ансамбль, в состав которого вошли Штефан Трак, Лейла Меликова, ее супруг Андрей Иванов и Денис Логинов, стал главной сенсацией 3-го сезона телешоу на федеральном телеканале.

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