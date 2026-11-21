Disney снимает новый «Один дома» с участием Маколея Калкина

Студия Disney разрабатывает очередную перезагрузку рождественской классики 1990 года — на этот раз с Маколеем Калкином. Об этом сообщает журнал Variety.

Сет Роген и Эван Голдберг пишут сценарий вместе с оригинальным исполнителем роли Кевина Маккаллистера и выступят продюсерами через свою компанию Point Grey. Фильм находится на ранней стадии разработки: детали сюжета и актерский состав пока держат в секрете.

Идея возвращения Калкина во франшизу обсуждается не первый год: прошлым летом появились сообщения, что актер присматривается к ролям в серии. А разговоры о продолжении разгорелись заново после того, как Калкин снялся в рождественской рекламе известного ресторана — в образе повзрослевшего Кевина.

Оригинальный фильм вышел в 1990 году: девятилетний Калкин сыграл младшего ребенка в семье Маккаллистеров, который накануне рождественских каникул пожелал никогда больше не видеть родных — и семья, спеша в аэропорт, забыла его дома. Режиссером выступил Крис Коламбус, сценарий написал Джон Хьюз. Джо Пеши и Дэниел Стерн сыграли незадачливых грабителей.

У «Один дома» уже пять продолжений. Сиквел 1992 года с тем же Калкином повторял сюжет оригинала, только уже в Нью-Йорке. Третья часть 1997 года стала, по сути, перезагрузкой первой — но принималась заметно холоднее. Четвертый и пятый фильмы сняли для телевидения, а шестой «Один дома» 2021 года, вышел на Disney+.

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