Основателя Nvidia обвинили в унижении сотрудников

Крики, угрозы физической расправой и непристойные жесты — с таким поведением основателя Nvidia Дженсена Хуанга, по их утверждениям, сталкивались бывшие сотрудники компании. Жалобы на руководителя появились еще два десятилетия назад, однако подробности судебных разбирательств стали известны из публикации Bloomberg.

Как следует из изученных агентством документов, в 2007 году первый штатный юрист Nvidia Стивен Петтигрю обратился в суд Калифорнии с претензиями к компании.

Он утверждал, что неоднократно наблюдал, как Хуанг унижал подчиненных, повышал на них голос и запугивал угрозами причинения физического вреда.

«Он кричал на них, угрожал им нанесением тяжких телесных повреждений и делал комментарии сексуального характера, одновременно демонстрируя движения бедрами, имитирующие половой акт», — говорилось в изложении претензий, подготовленном адвокатами Петтигрю.

Сам юрист также считал, что его уволили после попыток привлечь внимание к поведению руководства. Однако представители Nvidia настаивали, что причиной расторжения трудовых отношений стали неудовлетворительные результаты его работы.

В ходе разбирательства компания предъявила встречные требования о возвращении корпоративных документов. В декабре 2009 года стороны урегулировали спор на условиях конфиденциального соглашения.

При этом Петтигрю оказался не единственным бывшим сотрудником, предъявившим претензии к руководству.

Еще в 2005 году бывший старший вице-президент Nvidia по кадровым вопросам Майкл Уинстон подал жалобу о дискриминации. По его утверждению, он лишился должности после того, как выступил против обращения Хуанга с персоналом. В частности, Уинстон заявлял о действиях руководителя, которые расценивал как сексуальные домогательства.

Представитель Хуанга отверг все обвинения. Он обратил внимание, что претензии касаются событий более чем 20-летней давности и исходят от двух бывших сотрудников, уволенных из компании.

Кроме того, по словам представителя основателя Nvidia, тысячи работников компании выразили Хуангу свою поддержку.

Скандал вокруг Хуанга

Первые новости о бурной личной жизни Хуанга появились в октябре 2026 года. В центре внимания оказалась экс-руководитель сингапурской IT‑компании MegaSpeed Алиса Хуанг, которую СМИ назвали любовницей главы Nvidia. Однако скандал быстро приобрел политический оттенок после публикации статьи в The New York Times. Издание заявило, что спецслужбы обвиняют Хуанг в связях с китайской разведкой.

Авторы считают, что через свою компанию Пекин получал технологии чипов, что нарушает ограничения США. На фоне этого Хуанг оставил пост главы корпорации. Позже история обросла новыми деталями: стало известно о романе Дженсена с сотрудницей компании Кимберли Пауэлл и о третьей супруге.

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