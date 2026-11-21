Принц Гарри рассказал, как его дети адаптируются в Великобритании

Герцог Сассекский назвал переезд из Калифорнии «большим культурным сдвигом» для семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет — и поделился, что больше всего удивило детей на новом месте. Об этом сообщает Hello! Принц Гарри появился в пятничном выпуске передачи This Morning на ITV.

По его словам, дети «любят» Англию, хотя школьные будни стали для них сюрпризом.

«Дети носят школьную форму — для них это большое изменение. Но это точно помогло. Уверенность в обоих взлетела до небес с тех пор, как они пошли в британскую школу, — это очень приятно видеть», — признался отец двоих детей.

Когда у Гарри спросили, говорят ли Арчи и Лилибет с американским акцентом, он пошутил, что «выдавливает акценты из них».

«Их школьные друзья делают то же самое», — добавил принц.

Лучше всех британскую манеру речи копирует Лилибет. Не забылся у герцога и быт: зимой в Калифорнии, по его признанию, не бывает «настоящих сезонов», и британскую зиму он успел соскучиться.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл предложила принцу Гарри жить отдельно, если он решит остаться в Великобритании ради примирения с королевской семьей. Герцогиня, по данным инсайдеров, не готова отказаться от голливудских планов в США, тогда как сам Гарри надеется наладить отношения с отцом и братом.

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