Солисты «НА-НА» считают хейт в свой адрес полезнее равнодушия

Солисты группы «На-На» считают, что ядовитые комментарии только продвигают артиста — а вот безразличие публики стало бы настоящей проблемой. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на концерте коллектива.

Вопрос журналиста про отношение к хейтерам застал солистов врасплох ровно на секунду. «Прекрасно», — в один голос ответили Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.

«Прекрасно — это всегда самые лучшие люди, которые на Земле есть, это именно они. Дело в том, что хейт — это двигатель всего, что происходит. Потому что чем больше они хейтят, чем больше пишут комментариев, тем публикации становятся популярнее. Поэтому все их занозливые фразочки с попыткой привлечь внимание и как-то где-то ущипнуть морально — они только в плюс всегда идут артисту», — рассуждает Игонин.

Его коллега Владимир Политов добавил, что злые комментарии — признак живого интереса.

«Если тебя хейтят, значит, ты вызываешь у людей какие-то эмоции. А когда люди молчат, когда тишина — вот это самое страшное», — сказал музыкант.

Игонин подытожил, что самое плохое — безразличие.

Ранее солисты «НА-НА» раскрыли секрет долголетия своих хитов: по их словам, в песнях всегда есть душа — «самое основное», без которого любая композиция не переживет годы.

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