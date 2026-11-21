Пусть ругают, лишь бы не молчали: солисты «На-На» благодарны своим хейтерам
Музыканты уверены: чем больше занозливых комментариев под публикацией, тем выше ее охваты.
Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Солисты «НА-НА» считают хейт в свой адрес полезнее равнодушия
Солисты группы «На-На» считают, что ядовитые комментарии только продвигают артиста — а вот безразличие публики стало бы настоящей проблемой. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на концерте коллектива.
Вопрос журналиста про отношение к хейтерам застал солистов врасплох ровно на секунду. «Прекрасно», — в один голос ответили Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.
«Прекрасно — это всегда самые лучшие люди, которые на Земле есть, это именно они. Дело в том, что хейт — это двигатель всего, что происходит. Потому что чем больше они хейтят, чем больше пишут комментариев, тем публикации становятся популярнее. Поэтому все их занозливые фразочки с попыткой привлечь внимание и как-то где-то ущипнуть морально — они только в плюс всегда идут артисту», — рассуждает Игонин.
Его коллега Владимир Политов добавил, что злые комментарии — признак живого интереса.
«Если тебя хейтят, значит, ты вызываешь у людей какие-то эмоции. А когда люди молчат, когда тишина — вот это самое страшное», — сказал музыкант.
Игонин подытожил, что самое плохое — безразличие.
Ранее солисты «НА-НА» раскрыли секрет долголетия своих хитов: по их словам, в песнях всегда есть душа — «самое основное», без которого любая композиция не переживет годы.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?