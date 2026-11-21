Россиянам для счастья нужно в среднем 273 тысячи рублей в месяц

Для счастливой жизни россиянам в среднем требуется 273 тысячи рублей в месяц. За последний год их финансовые ожидания выросли на шесть процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

При этом представления граждан о бедности и богатстве практически не изменились. Так, бедным россияне считают человека, чей ежемесячный доход не достигает 49 тысяч рублей. Чтобы попасть в категорию богатых, по мнению опрошенных, необходимо зарабатывать не менее 950 тысяч рублей в месяц.

Годом ранее участники аналогичного исследования называли несколько другие суммы. В 2025 году граница бедности находилась на уровне 48 тысяч рублей, а обеспеченным считался человек с доходом от 930 тысяч рублей.

Заметнее всего изменились ожидания относительно денег, необходимых для счастья. Если в прошлом году россиянам было достаточно в среднем 257 тысяч рублей ежемесячно, то теперь желаемая сумма увеличилась на 16 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил, что за последние пять лет реальные зарплаты в стране увеличились более чем на 30%.

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