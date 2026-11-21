Над территорией Ленобласти сбиты 87 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В 3:34 по московскому времени в регионе была объявлена опасность налета беспилотников, начала работу противовоздушная оборона. В 5:09 над территорией Ленинградской области военные поразили шесть дронов противника, в 6:18 — 38 БПЛА. Затем в 7:07 ПВО сбила еще 49 БПЛА противника.

Российские регионы продолжают подвергаться ударам беспилотников ВСУ. Ранее в ночь на 19 ноября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 53 БПЛА.

Атаки были отражены в десяти регионах страны. Украинские дроны перехватили в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Татарстаном.

Кроме того, ВСУ использовали дроны в сочетании с ракетами, чтобы нанести удары по Крымскому мосту с 16 по 19 ноября. В ответ российская армия успешно поразила ключевые магистральные мосты в Киеве.

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