Глава Болохова Чуйкина ушла в отставку после жалобы на рисунок «Смешариков»

Глава администрации города Болохова Тульской области Марина Чуйкина, ставшая известной после обращения в полицию из-за рисунков «Смешариков», оставила свою должность. Об этом сообщил aif.ru.

Ранее чиновница подала жалобу в полицию на школьницу, нарисовавшую персонажей популярного мультсериала.

Чуйкина ушла по собственному желанию еще 9 октября. Ее обязанности исполняет Ольга Стрельникова, ранее занимавшая пост заместителя главы администрации.

Широкую известность Чуйкина получила в августе после скандала с рисунками 14-летней школьницы. Девочка изобразила героев мультсериала «Смешарики» — Кроша, Ежика и Нюшу — на резиновом покрытии детской площадки. Местные власти сочли это порчей муниципального имущества, опубликовали записи с камер видеонаблюдения и обратились в полицию с требованием установить личность ребенка и его родителей, чтобы обязать их стереть рисунки.

В ситуацию вмешался губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он призвал чиновников не доводить произошедшее до абсурда, а позднее лично встретился со школьницей и ее семьей.

После резонансной истории внимание жителей привлекло видео из социальных сетей Чуйкиной. На кадрах чиновница снимала себя во время управления автомобилем, а рядом находился ее маленький сын. Пользователи утверждали, что мальчик ехал без детского кресла и не был пристегнут ремнем безопасности. Горожане потребовали проверить возможные нарушения ПДД.

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