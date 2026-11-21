В бассейне «Дельфин» в Хабаровске произошла утечка хлора. Пострадали 15 человек, восьмерых из них увезли в больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, хлор начал выделяться в техническом помещении, расположенном в подвале здания. Резкий запах быстро добрался до бассейна, где в тот момент находились 30 человек.

В результате половина посетителей пострадала, восьми из них потребовалась госпитализация.

Ранее в Москве трое детей отравились парами хлора возле открытого бассейна. Инцидент произошел на Пенягинской улице, у дома 16. После случившегося водный резервуар закрыли и начали проверку.

Еще один подобный случай произошел в Екатеринбурге в июле 2025 года. Тогда в термальном комплексе отравились более 30 человек. У посетителей возникли проблемы с дыханием, тошнота, слезотечение и потеря ориентации. В больницу доставили 19 пострадавших, 14 из них госпитализировали. Предположительно, причиной отравления также стал хлор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.