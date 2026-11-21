AFP: Европа хочет принять участие в переговорах по Украине наравне с США

Европейцы готовы прилететь в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, но исключительно при условии, что они будут полноценно участвовать в переговорном процессе. Об этом написало издание AFP со ссылкой на представителя французской администрации.

Собеседник агентства пояснил, что инициатива Парижа заключается в том, чтобы начало диалога между Россией и Европой четко показало: европейские страны точно примут полноценное участие в следующем раунде обсуждений завершения украинского конфликта, наравне с США.

О чем конкретно идет речь, источник не утонил. При этом представитель французской администрации выразил сожаление по поводу отсутствия единства ведения переговорного процесса с Соединенными Штатами.

На этой неделе в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. По итогам трезхсторонней встречи лидеры мировых держав приняли совместную декларацию о мире.

На пресс-конференции Путин, сказал, что США настойчиво просят согласиться с участием европейцев в переговорах по Украине. По его словам, Москве необходимо четко понимать, с какими конкретными предложениями европейцы готовы выйти на переговоры по Украине. В связи с чем РФ уже направила по дипломатическим каналам приглашение европейским партнерам посетить Москву для изложения их позиции по вопросу завершения конфликта на Украине.

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