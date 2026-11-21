Собянин: 29 студентов из Москвы победили на конкурсе «Большая перемена»

Сразу 29 студентов из 18 колледжей Москвы стали победителями седьмого всероссийского конкурса «Большая перемена». Финал одного из крупнейших проектов «Движения первых» прошел в Нижнем Новгороде с 16 по 21 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

За победу боролись более 500 студентов из 40 регионов России. Участники представили собственные проекты по 12 направлениям, в том числе в области спорта, психологии, медиа и туризма.

Первое место в направлении «Служи Отечеству!» заняла студентка московского колледжа полиции Диана Магдебура. Еще со школьных лет девушка интересовалась защитой прав людей и борьбой за справедливость. Это повлияло на выбор будущей профессии, а затем и конкурсного направления.

Среди финалистов оказались и девять студентов технологического колледжа № 34. Все они получили дипломы второй и третьей степени. Один из них — четверокурсник Максим Орловский — занял второе место в направлении «Открывай новое!».

Больше всего молодому человеку запомнилось задание полуфинала, в котором нужно было создать плакат со словом «РОССИЯ». При этом каждую букву требовалось дополнить символом, связанным со страной.

В этом году награды «Большой перемены» также получили московские школьники. Среди учеников пятых — седьмых классов оказалось 16 победителей и 17 призеров. Старшеклассники завоевали 154 диплома победителей и еще четыре диплома призеров.

Ранее московскому Дворцу творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара исполнилось 90 лет. Сегодня в нем занимаются более 35 тысяч школьников и студентов колледжей, которым доступны свыше двух тысяч образовательных программ. Среди самых популярных направлений — театр, вокал, танцы, спорт и техническое творчество.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в учреждении работают более 140 специалистов, в том числе профессиональные актеры, спортсмены и опытные педагоги. Один из них, Тимур Ашуров, стал абсолютным победителем в номинации «Сердце отдаю детям» конкурса «Педагоги года Москвы — 2026.

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