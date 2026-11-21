Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти восьмилетней девочки в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти восьмилетней девочки в Казани. Ребенок скончался 8 ноября в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), не приходя в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Боль в животе

Родители 29 октября привезли восьмилетнюю дочь в Нурлатскую ЦРБ. Девочка жаловалась на боль внизу живота. После обследования врачи диагностировали хронический цистит. Других заболеваний, по словам семьи, у ребенка не было.

В педиатрическом отделении девочке сделали укол антибиотика. Как утверждают родители, перед введением препарата медицинские работники не провели пробу на аллергическую реакцию. При этом раньше дочь уже получала этот антибиотик, и никаких осложнений не возникало.

Но в этот раз все пошло иначе. Примерно через пять минут после инъекции девочка потеряла сознание. У нее остановилось сердце. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность, после чего ребенка перевели в реанимацию.

Спустя четыре часа после происшествия в Нурлатскую больницу прибыл реаниматолог из казанской ДРКБ. Затем девочку перевезли в республиканскую детскую больницу на машине скорой помощи. Она находилась без сознания и дышала с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

В Казани врачи провели компьютерную томографию головного мозга. Первое обследование не выявило отека. Медики продолжили борьбу за жизнь ребенка и применили управляемую гипотермию — специальную процедуру, при которой температуру тела искусственно снижают.

По словам семьи, организм девочки охлаждали в течение пяти суток. После этого началось постепенное согревание, которое заняло еще два дня.

Родители надеялись, что дочь придет в сознание. По их словам, медики также говорили, что состояние ребенка должно улучшиться.

Однако повторная компьютерная томография принесла плохие новости. Обследование показало обширный отек головного мозга. Состояние девочки стало критическим. Как утверждают родители, врачи сообщили, что теперь ребенка нельзя ни оперировать, ни перевозить в другую больницу.

Попытки добиться перевода в Москву

Семья не оставляла попыток найти возможность для спасения дочери. Родители связались с московской Клиникой доктора Рошаля — Научно-исследовательским институтом неотложной детской хирургии и травматологии. По их словам, там были готовы принять девочку.

Но перевести ребенка в столицу не получилось.

«Нам не оставили никаких шансов. Мы не могли транспортировать ребенка ни в какую другую больницу, хотя нас готовы были принять в клинике Рошаля в Москве. Но казанские врачи довели ребенка до состояния нетранспортабельности. Сначала нас уверяли, что все будет хорошо, а потом сразу лишили всех шансов», — рассказывала мать, ее слова приводили в aif.ru.

Родители также поставили под сомнение действия медиков во время лечения.

8 ноября девочка умерла в ДРКБ, так и не придя в сознание. Ее отец попрощался с ней публично.

«Моя махонькая, моя хрупенькая, моя. Миленькая моя — та, которую я гладил по ножкам. Кому теперь я их буду гладить? Доченька умерла», — написал он.

После сообщений о трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин потребовал разобраться еще в одном случае смерти ребенка в больнице. На этот раз трагедия произошла в Калининграде. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, мальчик скончался через несколько дней после госпитализации.

По словам женщины, в июле ребенка доставили в одну из больниц региона. Из-за заболевания мальчик нуждался в регулярном уходе и постоянном контроле за состоянием. Однако, как утверждает мать, дежурные медработники не обеспечили необходимого наблюдения.

После трагедии женщина обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в обстоятельствах гибели сына. По факту произошедшего расследуется уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи.

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