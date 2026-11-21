Уборщице оторвало три пальца в результате взрыва металлического предмета в Мурманске. Об этом стало известно 5-tv.ru.



Женщина возрастом 69 лет получила тяжелую травму кисти, когда у нее в руках взорвался подобранный на улице предмет.



По данным источника, женщина по имени Надежда Р. обнаружила подозрительную вещь на нижней парковке торгового центра на Кольском проспекте.



Предмет был похож на запал от ручной гранаты. Уборщица забрала его с собой и отнесла в служебную подсобку. Там металлический предмет взорвался прямо у нее в руках.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать ей три пальца. После происшествия из торгового центра эвакуировали 67 человек.

Ранее в подмосковном Красногорске школьник пострадал при взрыве устройства, замаскированного под сверток денежных купюр. Мальчик поднял подозрительный предмет с земли, после чего тот взорвался у него в руках. Ребенка доставили в больницу, где врачам пришлось частично ампутировать ему пальцы.

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