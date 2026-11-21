Медиум Александр Шепс отправился в свадебное путешествие с Олегом и его женой

Этим летом победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов», медиум Олег Шепс женился на фотографе Полине Фрис. После росписи у пары было много дел, поэтому они решили отложить свадебное путешествие. В долгожданный медовый месяц влюбленный отправились совсем недавно. Компанию им составил брат жениха — медиум Александр Шепс. Это вызвало шквал критики.

Свадьба в классическом стиле: Олег Шепс женился на фотографе Полине Фрис

Олег Шепс и Полина Фрис поженились в июле 2026 года. Торжество прошло в камерной обстановке в кругу самых близких.

Примечательно то, что экстрасенсу долгое время удавалось скрывать личную жизнь от многотысячной аудитории, но после свадьбы Полина решила не оставаться в тени. Она нарушила молчание, опубликовав первые фото с торжества, где невеста предстала в традиционном белом платье, а жених — в белом пиджаке, черной рубашке и брюках.

Позже, на презентации нового сезона телеканала ТНТ 2027 года, проходившей на Рижском вокзале, Олег Шепс раскрыл подробности романа. По словам медиума, до свадьбы они с Полиной встречались несколько лет. Влюбленные встретились на съемочной площадке «Экстрасенсы. Реванш».

«Я был в составе жюри, а Полина работала фотографом. Все началось с моей кринжовой шутки. Я ее заметил, не мог глаз оторвать, даже чуть-чуть занервничал и говорю: „Подождите, не говорите, кто вы. Я сейчас сам все скажу. Вы фотограф!“ А она стоит с фотоаппаратом в руках. Рассмеялась, конечно, и пошло-поехало», — рассказывал Олег Шепс.

Практически сразу Олег и Полина стали жить вместе. Поэтому свадьба была лишь вопросом времени. Также Шепс отмечал, что счастлив в браке.

Олег Шепс и Полина Фрис в аэропорту. Фото: Instagram*/polina_fris

Сменили столичную слякоть на райское побережье: Олег Шепс и Полина Фрис отправились в свадебное путешествие

Несмотря роспись, Олег Шепс и Полина Фрис решили ненадолго отложить свадебное путешествие. В долгожданный отпуск пара отправилась совсем недавно. Молодожены уже поделились новыми фотографиями из поездки.

На опубликованных кадрах — вид из окон отеля, которые выходят прямо к белоснежному песку и бирюзовой воде. Олег также снял видео, как их с Полиной поприветствовали при заезде в номер. На кровати разложены полотенца в виде лебедей, постель усыпана лепестками роз, а надпись четко дает понять, что молодые приехали в свадебное путешествие.

«Счастливого медового месяца», — гласит надпись.

На роскошный курорт у океана Олег и Полина отправились под присмотром Александра Шепса. Об этом стало известно из сторис фотографа. На своей странице в соцсети Полина поделилась забавным роликом: она едет по траволатору, предвкушая поездку, за ней следует муж. Но всех удивил неожиданный финал видео: Александр, выглядя уставшим, показал в камеру неприличный жест.

Поступок медиума вызвал бурную реакцию в сети. Часть пользователей упрекнула его в том, что он мешает Олегу строить личную жизнь. Шепс-старший, который, судя по всему, давно привык к подобным высказываниям, оставил это без внимания.

Ни молодожены, ни Александр не стали раскрывать место, где они проводят отдых. При этом Полина рассказала, что у них выдался трудный перелет.

«Мы облетали тайфун через Китай. Летели вместо 9–10 часов — 12. Ягодицы у нас квадратные», — писала Фрис.

Два брата медиума: кто такие Олег и Александр Шепсы

Александр и Олег Шепсы — родные братья из Самары, ставшие одними из самых медийных российских теледеятелей благодаря победам в шоу «Битва экстрасенсов». Позиционируют себя как медиумы и проводники в мир мертвых.

Пользователи сети активно обсуждают взаимоотношения Олега и Александра Шепсов, разделяясь во мнениях: одни видят в их ссорах искреннее соперничество и конфликт амбиций, другие считают это частью телевизионного сценария для поднятия рейтингов шоу.

В своих интервью Александр и Олег описывают детство в Самаре как непростое и контрастное: при разнице в возрасте в 12 лет старший брат постоянно подшучивал над младшим. Подобная тенденция сохраняется и сегодня. При этом Олег отвечает на подколы брата.

Медиумы открыто поддерживают друг друга. В этом плане больше всего, как считают фанаты, выделяется Олег. Во многим конфликтах, происходящих на «Битве» между участниками, он занимал сторону старшего брата.

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