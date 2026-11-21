Число погибших в результате атаки ВСУ по домам в Луганске увеличилось до шести
Среди них — 13-летняя девочка и ее мама.
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Число погибших в результате атаки украинских боевиков по жилым домам в Луганске увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере МАКС.
По его словам, спасательная операция в поселке Юбилейное завершена.
«Она длилась больше суток. К несчастью, количество жертв возросло», — уточнил Пасечник.
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) добавил, что из-под завалов сотрудники МЧС достали еще три тела — 13-летнюю девочку и ее маму, а также пожилую женщину.
Всего жертвами террористического удара ВСУ по жилым домам в Луганске стали шесть человек. Среди погибших — мама восьмилетней Полины, которую удалось спасти, и двое ее совершеннолетних братьев.
«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших», — написал глава ЛНР.
Кроме того, в результате атаки ВСУ ранения разной степени тяжести получили еще пять человек. Медики оказывают им необходимую помощь.
В ночь на 20 ноября киевские боевики при помощи дронов нанесли массированный удар по жилым домам в Луганске. В результате произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами. Предварительно, сообщалось о трех погибших. Пасечник также сказал, что в случае необходимости всем, чье жилье пострадало, местные власти готовы помочь с расселением.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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